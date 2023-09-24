ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 сентября 2023 года

Энергия дня: сегодня двадцать пятое число, сентябрь, две тысячи двадцать третий год = 1018 =Взаимность и духовный рост ведут к объединению, а Закон Любви предельно прост - взаимное дарение! = Восхождение по ступеням Духовной Лестницы даёт подъём только над собой, но не над другими =В реальности Мир – это Духовная Вселенная, населённая сынами Бога и управляемая Любовью = «Вы можете лишиться всего в Жизни, кроме одного — свободы выбирать реакцию на происходящее" = Высшая форма Огня - это Огонь Любви, озаряющий собой Миры необъятного Космоса = В этой Жизни всё зависит только от тебя! Оставь оправдания при себе, захочешь - добьёшься! = Гармония человека и Бога создаётся только на базе Любви к Богу, Миру, окружающим нас людям и к себе = Главное, измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности = Делитесь тем, что знаете: именно так идея растёт, как снежный ком, в итоге превращаясь в событие ="Для неготового ума любая дверь, увы, стена! Для умудрённого, поверь, стена любая - это дверь" = Добрые дела волшебны, потому что всегда, рано или поздно, возвращаются к сделавшему их человеку = Если не создадите внутренних источников счастья, внешние станут причиной страдания= Есть люди, как книги, умеют к Душе прикоснуться и этим касаньем её ото сна пробудить.