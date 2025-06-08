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Маск заставил президента США ругаться в интернете

Маск заставил президента США ругаться в интернете

Эксперты назвали последствия интернет-перепалки Дональда Трампа и Илона Маска @ Evan Vucci/AP/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Вторые сутки президент США Дональд Трамп втянут в интернет-перепалку с Илоном Маском.

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