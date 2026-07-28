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ВС РФ освободили Красный Кут в ДНР

ВС РФ освободили Красный Кут в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР. Кадры публикует Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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