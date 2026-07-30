Уехавший из страны Николай Трубач откровенно о том, что связывает его с Кабаевой

Николай Трубач подробно рассказал в новом интервью об общении с Алиной Кабаевой. Но помнит ли сама гимнастка уехавшего из России певца?Николай Трубач подробно рассказал в новом интервью об общении с Алиной Кабаевой.
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