Медицинадагы ришвәтчелек: «Рәхмәт әйтү»ләр, Зөһрә Хисаметдинова эше, ялган инвалидлыклар

Эшләми торган мобиль поликлиникалар, дәүләт медицинасына эшкә бармый торган целевиклар, фиктив диспансеризация: Медицинадагы коррупция күренешләре турында «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә сөйләделәр.
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