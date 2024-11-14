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Медицинадагы ришвәтчелек: «Рәхмәт әйтү»ләр, Зөһрә Хисаметдинова эше, ялган инвалидлыклар

Медицинадагы ришвәтчелек: «Рәхмәт әйтү»ләр, Зөһрә Хисаметдинова эше, ялган инвалидлыклар

Эшләми торган мобиль поликлиникалар, дәүләт медицинасына эшкә бармый торган целевиклар, фиктив диспансеризация: Медицинадагы коррупция күренешләре турында «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә сөйләделәр.

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