Лавров прибыл в Баку для участия в саммите СВМДА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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