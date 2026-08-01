Конфликт на Украине и аномальная погода грозят глобальным продовольственным кризисом

Мир стоит на грани нового продовольственного потрясения. Конфликт на Украине и аномальная погода одновременно обрушились на ключевые регионы выращивания сельхозкультур, создавая идеальный шторм для роста цен на продукты.
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