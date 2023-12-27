Многодетные семьи избавят от ассоциаций с плохой жизнью и неблагополучием

Семьи с несколькими детьми должны стать образом будущего России В России необходимо создать условия, которые не позволят семьям переходить в категорию неблагополучных, рассказала "Парламентской газете" вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии