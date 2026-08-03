Группировка «Север» сообщила о формировании полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях

Штурмовики «Северян» продолжают наступление в Сумской области, российские войска наносят удары по позициям ВСУ, на фоне больших потерь противник задействует силы спецназа и планирует использовать военнослужащих 114-й бригады тактической авиации.
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