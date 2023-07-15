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Пентагон: Группа «Вагнер» не участвовала на Украине существенным образом

Пентагон: Группа «Вагнер» не участвовала на Украине существенным образом

Наемники группы «Вагнер» не принимает сколько-нибудь существенного участия в военных операциях на Украине, представитель Пентагона во время брифинга, спустя две недели после того, как ЧВК устроила непродолжительный вооруженный мятеж в России.

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