Сотрудники ГАИ с 1 марта 2027 года получат право прекращать действие водительских прав. Это станет возможным благодаря обмену информацией о противопоказаниях к управлению транспортными средствами в режиме реального времени с медицинскими организациями, сообщил ТАСС юрист Лев Воропаев.