Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушная атака ВСУ на город была отражена. Никто из людей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.
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