Олимпийского чемпиона Садулаева не допустили до турнира

Международный олимпийский комитет предпринял недружественный шаг в отношении российского спортсмена. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не допущен на лицензионный турнир в Баку, сообщает корреспондент ДОФы.
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