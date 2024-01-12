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Вести Севастополь

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В Крыму сотрудники МЧС извлекли из кювета автомобиль с пассажирами

Симферопольские спасатели оказали помощь автомобилисту на горе Чатыр-Даг, заехавшему в кювет.Днём 11 января в службу спасения поступил сигнал о том, что в горнолесной местности на горе Чатыр-Даг из-за обледенения дорожного полотна автомобиль съехал в кювет и застрял.

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