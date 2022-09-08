На Урале начался Международный фестиваль театров кукол

XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» начался в четверг в Екатеринбургском театре кукол, собрав представителей 14 театров из России, Казахстана и Турции.
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