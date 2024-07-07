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Мэрия снесет кафе на Хилке

Мэрия снесет кафе на Хилке

Администрация Новосибирска решила демонтировать восемь нестационарных объектов на улице Хилокской. Мэрия Новосибирска опубликовала решение, согласно которому на улице Хилокской будут демонтированы беседка и четыре летних кафе возле здания № 9/1; две торговые палатки и склад возле здания № 4.

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