Мэрия снесет кафе на Хилке

Администрация Новосибирска решила демонтировать восемь нестационарных объектов на улице Хилокской. Мэрия Новосибирска опубликовала решение, согласно которому на улице Хилокской будут демонтированы беседка и четыре летних кафе возле здания № 9/1; две торговые палатки и склад возле здания № 4.