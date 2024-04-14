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Мигранты возмутились тем, что в России роды принимают мужчины-гинекологи. Теперь для выходцев из Средней Азии строят новые отделения

Мигранты возмутились тем, что в России роды принимают мужчины-гинекологи. Теперь для выходцев из Средней Азии строят новые отделения

Интересная жизнь с Vera Star Когда мы говорим о проблемах миграции в нашей стране, мы зачастую забываем, что основную головную боль россиянам создают не работники лопаты и мастерка, а их многочисленный выводок, который вслед за своими мужьями тащат в Россию их заботливые жены.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
оправляйте рожать в родные места.
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1 час.
Генрих
Визы и набор трудовых мигрантов строго на определенные должности с указанием срока пребывания. А женам вообще нехрен здесь делать, только антисанитарию разводят.
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50 мин.
Александр Киселев
У их жён золотые зады, что принимать роды могут только женщины7
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31 мин.

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