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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер вратарей «Ак Барса»: «Как голкиперы играли 5 лет назад и сейчас – огромная разница. Вратари стали более подвижными, изменилась техника и тактика»

«Всегда нужно учиться чему-то новому, общаться с коллегами, обмениваться информацией. Никогда нельзя останавливаться в своем развитии, необходимо анализировать свою работу.

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