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Российский движок на замену Unreal Engine и Unity обойдётся в миллиарды рублей: администрация президента провела встречу с разработчиками видеоигр

Российский движок на замену Unreal Engine и Unity обойдётся в миллиарды рублей: администрация президента провела встречу с разработчиками видеоигр

Администрация президента РФ провела закрытую встречу с отечественными разработчиками видеоигр, чтобы обсудить положение дел в отрасли, о чем сообщает «Коммерсантъ».

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