Гигантское кольцо галактик в космосе: необъяснимый знак больших перемен Евгения КомароваВселенная, несмотря на свою огромность и многие загадки, продолжает удивлять ученых и расширять представления о ее структуре.
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