Другой мир-1

Большинство из нас живет в больших городах. Смартфоны и беспроводной Интернет кажутся нам чем-то обыденным и привычным, но настоящая Россия начинается там, где не ловит ни один телефон, где природа настолько красивая, что даже не возникает мысль о том, чтобы сделать фотографию и загрузить её в социальные сети.