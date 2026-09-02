Другой мир-1

Большинство из нас живет в больших городах. Смартфоны и беспроводной Интернет кажутся нам чем-то обыденным и привычным, но настоящая Россия начинается там, где не ловит ни один телефон, где природа настолько красивая, что даже не возникает мысль о том, чтобы сделать фотографию и загрузить её в социальные сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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