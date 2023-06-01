«Недоброе утро в Белгородской области», — губернатор Гладков (ВИДЕО)

Недобрым назвал сегодняшнее утро губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В приграничных районах продолжается массированный обстрел со стороны ВСУ, власти ведут эвакуацию мирных жителей.
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