В Одессе и Харькове раздались взрывы

В Одессе и Харькове прогремели взрывы вечером 5 октября, сообщило украинское издание «Страна.ua». Сначала поступила информация о взрывах и стрельбе по беспилотникам в Одессе, потом о взрывах и атаках БПЛА в Харькове.
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