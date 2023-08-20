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За слова «мы играем как педики» хавбека «Метца» Ндорама могут дисквалифицировать на 4-10 матчей. Реплику рассмотрит дисциплинарный комитет

За слова «мы играем как педики» хавбека «Метца» Ндорама могут дисквалифицировать на 4-10 матчей. Реплику рассмотрит дисциплинарный комитет

Полузащитник Кевин Ндорам дал интервью в перерыве матча с «Марселем» (2:2), состоявшегося в рамках 2-го тура Лиги 1.

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