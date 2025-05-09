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Колосков о том, что Трамп поможет разбанить Россию: «Зачем питать иллюзии? Си Цзиньпин и Ким Чен Ын тоже ничего не знают об отстранении. Никто не повлияет на решение ФИФА, даже папа римский»

Колосков о том, что Трамп поможет разбанить Россию: «Зачем питать иллюзии? Си Цзиньпин и Ким Чен Ын тоже ничего не знают об отстранении. Никто не повлияет на решение ФИФА, даже папа римский»

Ранее президент США Дональд Трамп признался главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино, что не был в курсе запрета на участие сборной России в международных соревнованиях.

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