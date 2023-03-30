1500 танков за год: что будут выпускать наши заводы для фронтов спецоперации

Так уж вышло, что первые лица нашего государства редко балуют нас, простых граждан, какой-то конкретной информацией касаемо военно-промышленного комплекса страны.
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