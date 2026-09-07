ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Их отправили отдохнуть на лето. Домой 777 детей вернулись через два с половиной года через Сибирь, Америку и Европу

Их отправили отдохнуть на лето. Домой 777 детей вернулись через два с половиной года через Сибирь, Америку и Европу

18 мая 1918 года, Петроград, Финляндский вокзал. У санитарной платформы – длинный состав из белых вагонов-теплушек с красными крестами.

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