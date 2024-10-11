Разработана очередная концепция нового российского авианосца

Разработан очередной концепт-проект новейшего авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.
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