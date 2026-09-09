Javier Milei's shift on Falkland Islands sparks debate in Argentina

President Javier Milei's decision to prioritize Argentina's sovereignty claim over the British-controlled Falkland Islands sparked national debate.
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