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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Футбол (женщины). США против Японии, Франция сыграет с Бразилией, Канада встретится с Германией

США сыграют против Японии в четвертьфинальном матче, Испания встретится с Колумбией, Канада будет противостоять Германии, Франция против Бразилии.

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