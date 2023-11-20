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Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника AlexCoderНикакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника AlexCoder Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со “свободным миром” Избранным президентом Аргентины по итогам прошедших выборов стал Хавьер Милей – резкий противник БРИКС и сторонник долларизации с крайне правыми взглядами.

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Комментарии
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Светлейший
Аргентинский Эльцын?
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Каждый как Зеленский имеет право выбора.
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7 час.
Галина Светлая
Аргентина..политический труп. С таким президентом у вас путь в никуда.. Вперед недоумки выбравшие очередного клоуна. Скоро заплачите.
Ответить
2 час.

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