Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника AlexCoderНикакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника AlexCoder Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со “свободным миром” Избранным президентом Аргентины по итогам прошедших выборов стал Хавьер Милей – резкий противник БРИКС и сторонник долларизации с крайне правыми взглядами.