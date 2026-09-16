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Водитель ударил девушку из-за конфликта на дороге в Москве

Водитель ударил девушку из-за конфликта на дороге в Москве

РЕН ТВ Водитель напал на девушку из-за дорожного конфликта на улице Радио в Москве. Об этом 16 сентября сообщил источник РЕН ТВ.

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