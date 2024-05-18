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Ефимов: инвесторы построят детский сад в районе Выхино-Жулебино

Ефимов: инвесторы построят детский сад в районе Выхино-Жулебино

В Юго-Восточном округе Москвы планируют возвести новый детский сад. Инвесторы обещают сдать готовый объект через три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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