Магнитные бури 19 и 20 октября 2024 года ударят по самочувствию Ольга ВайленкоВ предстоящие выходные, 19 и 20 октября, ожидается незначительное повышение солнечной активности, что может оказать влияние на людей, особенно тех, кто чувствителен к геомагнитным колебаниям.