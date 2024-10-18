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Магнитные бури 19 и 20 октября 2024 года ударят по самочувствию

Магнитные бури 19 и 20 октября 2024 года ударят по самочувствию

Магнитные бури 19 и 20 октября 2024 года ударят по самочувствию Ольга ВайленкоВ предстоящие выходные, 19 и 20 октября, ожидается незначительное повышение солнечной активности, что может оказать влияние на людей, особенно тех, кто чувствителен к геомагнитным колебаниям.

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