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Настроение ТВ

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Маршрут построен: Астрахань

Маршрут построен: Астрахань

В аэропонном комплексе "Флорариум" столичного парка "Зарядье" можно увидеть арбузы! Здесь теплолюбивые ягоды набирают силу и превращаются в сочные полосатые плоды.

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