Святенко: В Донбассе с 2014 года бесследно исчезли 1600 детей

С 2014 по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса исчезли около 1600 детей, сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.