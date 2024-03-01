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Политолог Карасев: потеря Украиной Одессы будет означать победу России

Политолог Карасев: потеря Украиной Одессы будет означать победу России

Украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что возможная потеря Одессы Украиной будет означать, что Россия одержала в текущем конфликте победу, поэтому этого "нельзя допустить".

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Карасев... это не тот ли &quot;експерд&quot;, который не вылезал из телестудий московских до спецоперации? Ну ну, что он еще умного посоветует своему президенту, наркоману и актеришке?
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17 час.
Александр Лагуткин
Одесса - русский город. Оставлять его дикому бандеровскому сброду нельзя. Их враги России, на любом оставленном им клочке бывшей УАССР,  будут снова вооружать этих дикарей и посылать убивать русских.  Только полное уничтожение этой заразы и тщательная зачистка даже от духовных носителей этого нацистского зла!
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14 час.

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