Украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что возможная потеря Одессы Украиной будет означать, что Россия одержала в текущем конфликте победу, поэтому этого "нельзя допустить".
Политолог Карасев: потеря Украиной Одессы будет означать победу России
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Карасев... это не тот ли "експерд", который не вылезал из телестудий московских до спецоперации? Ну ну, что он еще умного посоветует своему президенту, наркоману и актеришке?
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17 час.
Александр Лагуткин
Одесса - русский город. Оставлять его дикому бандеровскому сброду нельзя. Их враги России, на любом оставленном им клочке бывшей УАССР, будут снова вооружать этих дикарей и посылать убивать русских. Только полное уничтожение этой заразы и тщательная зачистка даже от духовных носителей этого нацистского зла!
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14 час.
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