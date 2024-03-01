Политолог Карасев: потеря Украиной Одессы будет означать победу России

Карасев... это не тот ли "експерд", который не вылезал из телестудий московских до спецоперации? Ну ну, что он еще умного посоветует своему президенту, наркоману и актеришке?

Александр Лагуткин

Одесса - русский город. Оставлять его дикому бандеровскому сброду нельзя. Их враги России, на любом оставленном им клочке бывшей УАССР, будут снова вооружать этих дикарей и посылать убивать русских. Только полное уничтожение этой заразы и тщательная зачистка даже от духовных носителей этого нацистского зла!