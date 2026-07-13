ФСБ РФ: сорвана атака Украины на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Киев планировал осуществить масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях соответственно, но попытка была сорвана.
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