Уиткофф: Путин очень умный человек, как все бывшие сотрудники КГБ Президент России Владимир Путин является очень умным человеком, как и все бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.
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