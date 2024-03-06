«Выживет даже в аду»: какое земное существо почти невозможно убить

На нашей планете существует огромное количество живых существ. Каждое из них по-своему неповторимо. Например, тихоходки, микроскопические беспозвоночные, размеры которых составляю от 0,1 до 1,5 миллиметров, отличаются живучестью.
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