Наши военные заняли большую часть Торецка (Дзержинска), остатки ВСУ находятся на шахтах на окраине города.
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Наши военные заняли большую часть Торецка (Дзержинска), остатки ВСУ находятся на шахтах на окраине города.