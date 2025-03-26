Взрыв на судне Crystal Asia: пострадали русские моряки у берегов Южной Кореи Ирина ВальковаВчера утром, 26 марта 2025 года, произошел серьезный инцидент вблизи побережья Южной Кореи.
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