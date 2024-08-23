Освободив восточные кварталы Торецка, ВС РФ довершили перевод под полный контроль Дебальцевско-Углегорской гряды высот

Российские войска продолжают продвижение в Торецке (бывший Дзержинск), развивая свой успех.За последние сутки наши бойцы продвинулись в направлении центральной части города, переведя под свой контроль ещё несколько кварталов в районе улицы Центральная (Дзержинского).