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Освободив восточные кварталы Торецка, ВС РФ довершили перевод под полный контроль Дебальцевско-Углегорской гряды высот

Освободив восточные кварталы Торецка, ВС РФ довершили перевод под полный контроль Дебальцевско-Углегорской гряды высот

Российские войска продолжают продвижение в Торецке (бывший Дзержинск), развивая свой успех.За последние сутки наши бойцы продвинулись в направлении центральной части города, переведя под свой контроль ещё несколько кварталов в районе улицы Центральная (Дзержинского).

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