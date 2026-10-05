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Царьград

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Краснодарское КТТУ получило благодарность от погибшего генерал-майора Груниса

Краснодарское КТТУ получило благодарность от погибшего генерал-майора Груниса

Директору краснодарского МУП «КТТУ» Александру Грачёву и начальнику службы пути Александру Иванченко вручили благодарность от командования воинской части, переданную от имени погибшего в сентябре 2026 года генерал-майора Антона Груниса.

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