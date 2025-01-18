Folha de S. Paulo: Трамп усилит связи с Бразилией для противодействия Китаю

Избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться укрепить сотрудничество с Бразилией и другими странами Латинской Америки, наращивая инвестиции в регион для сдерживания экономического влияния КНР в Латинской Америке, отметили в своей публикации в субботу, 18 января, обозреватели бразильской газеты Folha de S.
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