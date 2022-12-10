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Кристиан Хорнер: Представляю, как тяжело Бинотто уходить из Ferrari

Кристиан Хорнер: Представляю, как тяжело Бинотто уходить из Ferrari

Кристиан Хорнер: Представляю, как тяжело Бинотто уходить из FerrariGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер почувствовал своему коллеге Маттиа Бинотто, который 31 декабря покинет пост главы команды Ferrari.

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