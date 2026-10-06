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Аргументы недели

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Гибель животных после прививок: в отношении компании «Ветбиохим» начато уголовное расследование

Гибель животных после прививок: в отношении компании «Ветбиохим» начато уголовное расследование

После гибели нескольких домашних животных в отношении производителя вакцины «Мультикан-8» возбуждено уголовное дело.

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