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Как в Архангельске решают проблему замены лифтов с истекающим сроком службы?

Как в Архангельске решают проблему замены лифтов с истекающим сроком службы?

Если до 2025 года подъёмники не заменят, то их владельцы могут быть привлечены к ответственности, а сами лифты в многоквартирных домах просто «встанут».

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