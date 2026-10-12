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Трамп обиделся, что Нобелевская премия досталась не ему

Трамп обиделся, что Нобелевская премия досталась не ему

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Нобелевский комитет за то, что ему вновь не присудили Нобелевскую премию мира.

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