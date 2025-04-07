Контрнаступ ВСУ у Купянска: Армия России эпично разносит атакующую бронетехнику врага (ВИДЕО)

Контрнаступ ВСУ у Купянска: Армия России эпично разносит атакующую бронетехнику врага. Воины-гвардейцы группировки войск «Запад» 3 дня отражают контратаки техники и элитных ГУРовских штурмовиков ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области.
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